«Эко-Standart» пожаловался в минэкологии на заболачивание Челябинского бора

Общественное объединение «Эко-Standart» обратилось в министерство экологии Челябинской области с просьбой принять меры в связи с заболачиванием территории Челябинского городского бора. Копию документа экоактивисты опубликовали в своем telegram-канале.

Представители «Эко-Standart» сообщили, что они обнаружили водные стоки неизвестного происхождения и заболачивание бора на всем протяжении проезда Шершневкий бор. По их словам, проблема наблюдается несколько недель.

«Мы зафиксировали три крупных стока, направляющихся в Шершневское водохранилище, а также заболачивание территории вдоль данного проезда на расстоянии более 1 км. Источники данного разлива идут из-за территории, расположенной по адресу проезд Шершневский бор 1а/1 и образуют болото. Стоки также стекают через городской бор в реку Чекинка»,— поясняют в объединении.

Активисты попросили специалистов минэкологии принять незамедлительные меры для выяснения причин крупного разлива, «так как он потенциально угрожает гибелью множества деревьев из-за гниения, вызванного заболачиванием».

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