В Омской области отец и сын пойдут под суд за продажу сигарет на 2,1 млн рублей

В Омской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 60-летнего местного жителя и его 39-летнего сына. Их подозревают в незаконном сбыте табачной продукции. Как уточнили в пресс-службе ведомства, у задержанных изъяли более 14 тыс. пачек сигарет стоимостью свыше 2,1 млн руб.

По версии следствия, с 9 по 27 декабря прошлого года, обвиняемые приобретали и хранили в двух арендованных гаражных боксах немаркированные табачные изделия. Незаконную продукцию они продавали с автомобиля «УАЗ 2206».

Им предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий). Максимальное наказание по этой статье лишение свободы до шести лет со штрафом до одного млн руб. В настоящее время дело передано в Центральный райсуд Омска. На автомобили задержанных был наложен арест.

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Александр Киселев