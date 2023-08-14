В IT-Park 74 сменился руководитель

Новым директором технопарка информационных технологий IT-Park 74 (региональный оператор фонда «Сколково» в Челябинской области) стала Алена Коломейская. Ранее она была директором рекламного агентства и IT-компании UPME, где, в частности, запустила пилотный проект «Умная парковка», представленный на форуме молодых ученых БРИКС, сообщают в IT-Park 74.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба IT-Park 74 Фото: пресс-служба IT-Park 74

На посту директора Алена Коломейская сменила Дмитрия Козленкова, который руководил организацией с 2021 года. «Уже на этой неделе приступаю к работе в новом проекте. А что за проект - расскажу позже»,- сообщил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как отметила новый директор, одним из ключевых треков технопарка будет венчурный, поскольку запланирована работа по поиску и развитию стартапов, в том числе с готовностью инвестировать в них значительные суммы.

«И мы понимаем, что сейчас самое время ими заниматься в связи с необходимостью в импортозамещении. Эти шаги позволят усилить менторский потенциал IT-Park 74»,- говорит Алена Коломейская.

По ее словам, планируется усилить активность по привлечению индустриальных партнеров к сотрудничеству с фондом «Сколково», что позволит предприятиям выстроить более эффективные цепочки технологического взаимодействия, нарастить темпы создания и внедрения инноваций в реальный экономический сектор.

В работе с коворкингом IT-Park 74 планирует усилить работу по развитию стартап-проектов.