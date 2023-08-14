«Алтайские закрома» вложат 1 млрд рублей в модернизацию производства

Компания «Алтайские закрома» планирует модернизировать производственные мощности одноименного хлебокомбината. Сейчас ведется монтаж элементов автоматизированной линии выпечки хлеба. «В планах холдинга – строительство второй мельницы. Идет модернизация производства: в новый современный цех планируется вложить больше 1 млрд руб.»,– сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Холдинг производит муку — около 1 тыс. тонн в месяц, хлеб, кондитерские изделия, крупу, растительное масло. Он объединяет ряд сельхозпредприятий региона: ООО «АгроМельник», ООО «Агролад», Повалихинский комбинат зернопереработки, хлебокомбинат «Алтайские закрома» и др. Совладельцы холдинга: Александр и Константин Терновые.

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Оксана Павлова