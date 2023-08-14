На трассе М-5 на границе Челябинской области и Башкирии закрыли движение

На автодороге М-5 «Урал» на границе Челябинской области и Башкирии полностью закрыли движение транспорта из-за ДТП. Об этом сообщают в госавтоинспекции региона.

Авария случилась сегодня утром на 1616 км трассы. Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП есть несколько пострадавших.

«Сотрудниками областного полка ДПС осуществляются регулировочно-распорядительные действия в месте ДТП, произошедшего на территории республики Башкортостан. Сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать помощь до прибытия сотрудников полиции республики Башкортостан»,— поясняют в управлении ГИБДД по Челябинской области.

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