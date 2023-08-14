Людмила Самсонова обнадежила Канадой

В финале Omnium Banque Nationale presente par Rogers — завершившегося в Монреале состязания категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA) c призовым фондом $2,7 млн, Людмила Самсонова в двух сетах уступила третьей ракетке мира Джессике Пегуле. Несмотря на этот результат, 24-летняя россиянка добилась крупного успеха. Она впервые обыграла в течение одной недели двух соперниц из топ-4 мирового рейтинга — Арину Соболенко и Елену Рыбакину, вернулась в мировом рейтинге на высшее в своей карьере 12-е место и имеет неплохие перспективы вскоре оказаться в первой десятке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Самсонова

Фото: Reuters Людмила Самсонова

Фото: Reuters

После того как во второй половине прошлого сезона Людмила Самсонова победила на трех турнирах WTA в Вашингтоне, Кливленде и Токио, казалось, что до прорыва в первую десятку мирового рейтинга ей осталось совсем чуть-чуть. Эти ожидания подпитывались ее эффектным атакующим теннисом россиянки, который базируется на отличной первой подаче. Однако в этом году Самсонова снова ушла в тень. Шли месяцы, а на ее счету оставался лишь финал среднего по уровню участниц февральского состязания в Абу-Даби. Что же касается чемпионатов Большого шлема и турниров категории 1000, то на них Самсонова ни разу не проходила дальше третьего круга. Неудивительно, что, поднявшись в конце зимы на 12-е место, она в июле снова оказалась в конце первой двадцатки, а по очкам, набранным с января, и вовсе стояла лишь 31-й.

Однако с началом американской серии на харде Людмила Самсонова, как и год назад, преобразилась. В Вашингтоне она хотя и не сумела защитить свой прошлогодний титул, но все-таки дошла до полуфинала, где уступила лишь седьмой ракетке мира Коко Гауфф. К россиянке постепенно возвращалась уверенность, без которой с ее стилем, основанном на риске, невозможно добиваться успеха, и доказательством тому стал выигрыш в первом круге монреальского «мастерса» у довольно трудной соперницы — лидера парного рейтинга WTA чешки Катерины Синяковой, которую ранее Самсонова не побеждала.

Дальше последовали хороший матч против прогрессирующей 20-летне китаянки Чжэн Циньвэнь и тяжелейшая пятничная победа в третьем круге над второй ракеткой мира и чемпионкой Australian Open белорусской Ариной Соболенко. Это уже был уже крупный сюрприз. Более того, из-за изменений в расписании, связанных с постоянными дождями, Самсоновой в тот же день пришлось играть еще и четвертьфинал против олимпийской чемпионки Токио Белинды Бенчич. И она после перерыва примерно в шесть часов, ни разу не отдав свою подачу, прошла швейцарку в двух партиях, достигнув полуфинала.

Там на пути Самсоновой стояла четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, которая тоже сильно пострадала из-за канадской непогоды. Начало ее четвертьфинала против Дарьи Касаткиной, стоявшего в пятничном графике последним, пришлось сдвинуть, и он, стартовав незадолго до полуночи по монреальскому времени, закончился лишь в 2 часа 54 минуты. Рыбакина победила на тай-брейке третьей партии с пятого матчбола, отыграв перед этим матчбол Касаткиной. В такой ситуации дождевой перенос субботнего полуфинала был для прошлогодней чемпионки Wimbledon благом, однако Самсонова в воскресенье переиграла и ее. Легко отдав первый сет, россиянка столь же быстро уровняла ситуацию и уже не отдала инициативу, победив за 1 час 43 минуты — 1:6, 6:1, 6:2. Проблема заключалась в том, что на подготовку к финалу Самсоновой выделили лишь два часа, причем там ее ждала третья ракетка мира Джессика Пегула которая выступала в Монреале в более щадящем графике и в полуфинале справилась с лидером рейтинга WTA полькой Игой Швентек. Второй раз играть по два матча в течение трех дней, да еще со столь статусными оппонентками — сложнейшая задача, и не удивительно, что россиянка с ней не справилась, уступив за 49 минут — 1:6, 0:6.

Несмотря на эту неудачу, Самсонова добилась почти прорыва. Сыграв дебютный финал на «мастерсах», где прежде не проходила дальше 1/8 финала, она не только вернулась в рейтинге на 12-е место, но и стала первой ракеткой России, чего раньше ей никогда не удавалось. Следующим этапом американской серии WTA будет другой «мастерс» в Цинциннати. В отличие от Пегулы, Самсонова не попала там в число восьми первых сеяных, и свой стартовый матч против 18-летней чешки Линды Носковой проведет уже во вторник. Поскольку в ближайшие несколько недель россиянке предстоит защищать значительное количество рейтинговых очков, претендовать на место в топ-10 ей будет непросто. Тем не менее шанс оказаться там в конце года у Самсоновой, безусловно, есть. По очкам, набранным в этом сезоне, она отстает от первой десятки на 518 баллов. С учетом того, что в календаре еще достаточно крупных турниров, это не такой уж и большой отрыв. Более того, если Самсонова сумеет удержать уровень игры, ей будет по силам побороться и за путевку на итоговый турнир WTA в Шэньчжэне, где в ноябре сыграют восемь сильнейших теннисисток мира.

Евгений Федяков