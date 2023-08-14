Дмитрий Махонин оценил реализацию инвестпроектов группы компаний «Меридиан Глобал»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил предприятия группы компаний «Меридиан Глобал» – «Меридиан» и «Норд ПАК» и ознакомился с ходом реализации инвестпроектов и перспективными планами компаний. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Глава Прикамья осмотрел площадку ООО «Меридиан», которое занимается выпуском оборудования для автоматизации процессов производства и маркировки продукции «Честный знак». Технические решения применяются в молочной, алкогольной, фармацевтической, пищевой, косметической, строительной промышленности, помогая бизнесу увеличить эффективность труда и уменьшить количество брака. Предприятие расширяется, открывая новые рабочие места: сегодня численность сотрудников выросла на 80 рабочих мест – до 230 человек, большая часть из которых – инженерный и конструкторский составы.

По словам управляющего директора ООО «Меридиан» Владилена Делидова, за последние полтора года специалисты компании с привлечением льготных кредитов для представителей малого и среднего бизнеса разработали и изготовили автоматизированный комплекс укладки продукции для «Татспиртпрома», «Кухмастера» и «Башспирта». Педприятием разработана и выпускается этикетировочная машина с аппликатором и завершен основной этап для системы по маркировке продукции в товарных группах «Молочная продукция» и «Питьевая вода». По словам господина Делидова, сегодня на предприятиях РФ и стран СНГ установлено более 360 комплектов оборудования «Меридиана», которое на 98% состоит из российских комплектующих. Сейчас компания разрабатывает также собственное программное обеспечение. Помимо этого, недавно ООО «Меридиан» начало работу по производству и поставке оборудования для маркировки пивной продукции. На предприятии отмечают, что уже более 50% производителей пива в РФ выбрали пермское оборудование и программное обеспечение. Также в следующем году компания планирует реализовать инвестпроект по организации нового производства пресс-форм для стеклянных бутылок. Кроме того, с привлечением мер господдержки «Меридиан» прорабатывает возможность разработки и запуска в производство комплексных автоматических линий розлива напитков.

Дмитрий Махонин также осмотрел цеха ООО «Норд Пак» по производству укупорочных изделий для пищевой отрасли. Главе региона представили предварительные результаты инвестиционного проекта по термоусадке для ликероводочной продукции. Его предприятие реализует благодаря поддержке регионального Фонда развития промышленности Пермского края. Проект предполагает увеличение объема и сокращения цикла изготовления продукции на уже существующем участке производства.

В завершении визита на предприятия Дмитрий Махонин отметил, что представленные два года назад планы по развитию производств успешно реализуются, а также намечены новые амбициозные задачи. «За три года предприятия серьезно нарастили объемы оборотов, производя продукцию, востребованную на рынке, и продолжают двигаться вперед. И эти предприятия – не единичные примеры, таких в крае много. Это означает, что мы как регион все больше и больше можем опираться на средний бизнес, и поэтому – меньше зависеть от налогоплательщиков. Экономика края движется вперед», – резюмировал губернатор.