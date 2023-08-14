Три человека пострадали при столкновении катеров в Черноморском районе Крыма

Три человека пострадали в результате столкновения двух катеров у мыса Тарханкут в селе Оленевка Черноморского района Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-слуба Южной транспортной прокуратуры Фото: пресс-слуба Южной транспортной прокуратуры

Среди пострадавших — женщина в возрасте 39 лет и двое мужчин 40 и 43 лет. Пассажиров катеров с различными травмами доставили в больницу. О причинах происшествия не сообщается.

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Меры реагирования будут определены по итогам проверочных мероприятий.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram