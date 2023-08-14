HH.ru: 57% свердловчан начали работать раньше 17 лет

Около 57% опрошенных жителей Свердловской области начали работать в 17 лет или раньше, следует из исследования hh.ru и СК «Росгосстрах». 28% начали работать в 18-20 лет, а 11% – в 21 год или позже.

Тех, кто начал работать до 18 лет, больше среди мужчин (61% против 49% у женщин). Многие, кто начал работать еще в подростковом возрасте, начинали в отрослях «Туризм, гостиницы и рестораны» и «Рабочий персонал».

Самыми популярными вакансиями для первой работы у свердловчан оказались ассистент (11%), рабочий на производстве (9%), консультант в магазине (7%), промоутер (6%) и официант (3%). Еще 16% начали сразу работать по специальности — большинство из них из сферы «Медицина, фармацевтика» и «Наука, образование».

Своими главными требованиями к первой работе свердловчане считают хорошую зарплату (47%), возможность совмещать работу с учебой (38%), близость к дому (36%) и возможность развития (19%). Социальный пакет и ДМС на первой работе были не очень важны.

Чаще всего свою первую работу свердловчане находили с помощью родителей (29%) и друзей (24%), а также специализированных сайтов по поиску работы (9%). Еще 13% увидели объявление на улице или в социальных сетях. При этом, каждого третьего не хотели брать без опыта работы, 24% предлагали слишком маленькую зарплату, 19% не хотели брать из-за возраста.

Те, кто начал работать раньше 18 лет пошли на это ради финансовой независимости, а также, чтобы накопить деньги на что-то. Также респонденты отмечали, что рано пошли работать, чтобы помочь родителям, другие, чтобы содержать себя. Более половины опрошенных заявили, что работа до 20 лет никак не повлияла на уровень их дохода сейчас.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте