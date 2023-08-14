В Томске началось рассмотрение дела депутата гордумы

В Томске суд приступил к рассмотрению дела депутата городской думы Ксении Фадеевой, включенной в 2022 году в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Депутат обвиняется в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ). Ранее она координировала в Томской области работу регионального штаба Алексея Навального (штабы Навального признаны судом экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены).

Сегодня в судебном заседании прокурор огласил обвинительное заключение. Материалы следствия составляют около 90 томов.

В декабре 2021 года суд избрал депутату меру пресечения в виде запрета определенных действий: участия в публичных мероприятиях, возможности отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться средствами связи, включая интернет. Защита пыталась оспорить решение суда и добиться изменения меры пресечения, но безуспешно.

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Илья Николаев