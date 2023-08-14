Футболисты красноярского «Енисея» обыграли «Нефтехимик» в домашнем матче

ФК «Енисей» одержал вторую победу в первенстве российской футбольной Первой лиги. Красноярцы обыграли «Нефтехимик» из Нижнекамска (Республика Татарстан) со счетом 2:0.

Матч пятого тура состоялся в Красноярске 13 августа. В первом тайме Егор Иванов точно пробил из-за пределов штрафной площади., во втором Виталий Стежко удвоил счет.

«Енисей» одержал победу после трех поражений подряд. После пяти туров он набрал шесть очков и занимает 11-е место из 18.

В минувшие выходные свои матчи провели и сибирские клубы, выступающие в первом дивизионе Второй лиги. 13 августа в группе «Золото» Омский «Иртыш» проиграл в гостях «Уфе» 0:2, причем оба гола пропустил уже к восьмой минуте. Днем ранее в группе «Серебро» «Новосибирск» под проливным дождем сыграл вничью 0:0 с московским клубом «Родина-2». «Иртыш» и «Новосибирск» продолжают возглавлять свои группы.

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Валерий Лавский