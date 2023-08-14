Великобритания заявила о сопровождении 107 кораблей РФ в 2021–2022 годах

Военно-морские силы Великобритании сопроводили 41 российский корабль недалеко от британского побережья в 2022 году, сообщило Минобороны королевства. В 2021 году военные сопроводили 66 кораблей РФ.

Статистику 2021–2022 годов привела замминистра Аннабель Голди в письме парламенту. Данные письма приводит Mirror. За этот период британские военные также, как утверждается, отслеживали несколько российских подлодок.

Статистика за 2023 год не приводится. В июне ВМС Великобритании сообщали о сопровождении трех российских военных кораблей вблизи территориальных вод королевства — фрегата «Адмирал Григорович», корветов «Сообразительный» и «Стойкий».

Леонид Уварчев