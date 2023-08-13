Главный тренер «Факела» Евсеев поздравил «Зенит» с «красивой» победой

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев предпочел не отвечать на вопросы журналистов после поражения от санкт-петербургского «Зенита» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) - 0:2. Встреча проходила в «северной» столице и запомнилась неназначенным пенальти в ворота хозяев в добавленное время, когда гости уступали только в один мяч.

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Вадим Евсеев пришел на послематчевую пресс-конференцию, но провел на ней чуть более минуты. Он поздравил воронежских болельщиков (на гостевом секторе таковых было больше 310) с тем, что они увидели команду, которая «не сдается и играет до конца». Главный тренер также выразил благодарность футболистам за то, что они «играют на пределе своих возможностей»: «Может получаться или нет, но безразличных в команде нет». «А вопросы вам лучше задать игрокам в раздевалке. Они вам много интересного могут рассказать»,- посоветовал журналистам господин Евсеев. Затем он поздравил «Зенит» с «такой хорошей, красивой победой сегодня, молодцы»!

Хозяева вышли вперед на 16-й минуте матча, когда в результате недопонимания между защитниками «Факела» и голкипером Виталием Гудиевым мяч в штрафной после длинного навеса попал к форварду Ивану Сергеева. Он не мог промахнуться с метра практически по пустым воротам. В дальнейшем «Зенит» постарался усилить давление на ворота гостей, у которых то и дело ехали по газону бутсы, случались какие-то необъяснимые падения, но вратарь Гудиев не собирался пропускать. Он остановил несколько выходов один на один и спокойно реагировал на удары с самого близкого расстояния.

Во втором тайме после замен «Факела» ситуация на поле во многом изменилась: Гудиев по-прежнему не пропускал, а у форвардов начали получаться острые контратаки, мяч попадал в штанги, ну а после окончания основного времени от гола хозяев спасла рука одного из защитников. Судья отправился смотреть видео-повтор, но в первую очередь обратил внимание на неочевидный фол в атаке, который предшествовал игре рукой. В результате штрафной удар назначен не был. И уже на восьмой добавленной минуте, когда воронежцы не выпускали хозяев из их штрафной, гости ошиблись с передачей вперед, мяч был перехвачен и отправлен в два паса на Густаво Мантуана, который расстрелял ворота «Факела».

Воронежский клуб пока не заработал ни одного очка в чемпионате и располагается на последней, 16-й позиции в таблице РПЛ. В следующем туре, 20 августа, «Факел» в домашнем матче сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Как «Факел» одержал первую победу в сезоне, в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков