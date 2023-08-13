В Чечне назвали фейком сообщения о перестрелке «кадыровцев» с военными в Урзуфе

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что информация об участии «кадыровцев» в перестрелке с военной комендатурой города-курорта Урзуф недалеко от Мариуполя — это «дешевая фальшивка» украинских СМИ.

Ранее украинская администрация Мариуполя сообщила, что 11 августа в Урзуфе произошла перестрелка между «кадыровцами» и местной комендатурой. Сообщалось, что в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Материалы со ссылкой на заявление советника главы украинской администрации Матриуполя Петра Андрющенко публиковали украинские СМИ, в том числе агентство УНИАН.

По словам Ахмеда Дудаева, после появления этих сообщений была проведена проверка. «Официально и со всей ответственностью заявляю, что ни один боец подразделений из Чеченской Республики или представитель чеченского народа к указанному происшествию не имеет ровным счетом никакого отношения!» — написал господин Дудаев в Telegram. «Все инсинуации наших недругов о происшествии в Урзуфе говорят об их слабости и окончательной профессиональной деградации»,— полагает министр Чечни.

Анастасия Ларина