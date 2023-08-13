Около 37 млрд рублей планируется инвестировать в развитие туриндустрии Тобольска

В развитие туриндустрии Тобольска планируется вложить 37 млрд руб. «На данный момент у нас есть несколько понятных проектов — что и как будет реализовываться. По ним и нужно двигаться. И для этого необходимо порядка 37 млрд руб.»,— сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тобольск

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Тобольск

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В качестве источников инвестирования рассматривают федеральный и региональный бюджет, а также частные вложения. «Создание туристической инфраструктуры ложится на государство. Бизнес же создает уникальные объекты, наполняет их и делает качественными и интересными, чтобы они отличались от того, что есть в стране», — пояснил господин Пантелеев.

Тобольск 200 лет был главным духовным и административным центром Сибири и являлся третьим по значимости городом в Российской империи. Здесь расположен единственный каменный кремль за Уралом. Тобольск был местом ссылки и каторжных работ. После революции 1917 года сюда была доставлена семья последнего российского императора Николая II, в 1918 году ее перевезли в Екатеринбург.

Анастасия Реутова

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