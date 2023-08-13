В Королеве боец ЧВК «Вагнер» угрожал взорвать посетителей парка муляжом гранаты

В подмосковном Королеве бывший боец ЧВК «Вагнер» в состоянии алкогольного опьянения в местном парке поссорился с отдыхающими, сообщает «Подмосковье сегодня». Мужчина угрожал взорвать всех страйкбольной гранатой. Произошедшее подтвердили msk1.ru в МВД Подмосковья.

11 августа в центральном парке Юбилейного района Королева мужчина поссорился с находящейся рядом компанией, а затем достал предмет, схожий с гранатой, и угрожал всех взорвать. Посетители вызвали полицию. Мужчину забрали в отдел.

«Нарушителем оказался неоднократно ранее судимый местный житель 1988 года рождения, находящийся в алкогольном опьянении. Изъята учебная имитационная граната, опасности не представляет. Проводится проверка», — сообщили msk1.ru в пресс-службе МВД.

Анастасия Ларина