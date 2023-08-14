Страхование жизни заработало на кредитах

Убыточность страхования жизни за первые шесть месяцев 2023 года впервые за четыре года начала падать и оказалась на рекордно низком уровне с 2021 года. Страховщики говорят об уменьшении смертности в связи с фактическим завершение пандемии. Но эксперты в первую очередь отмечают ростом кредитного страхования, где уровень выплат ниже, чем в других сегментах. По итогам года, уточняют они, динамика замедлится и убыточность страхования жизни снова можно начать расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС) следует, что по итогам января-июня убыточность (отношение суммы страховых выплат и резервов по заявленным убыткам к полученной премии) страхования жизни продемонстрировала снижение впервые за четыре года. Так, за январь—июнь убыточность в сегменте оказалась на уровне 63%. Показатель за аналогичный период 2022 года составил 72% против 57% в первом полугодии 2022 года. По словам гендиректора «РСХБ-Страхование жизни» Андрея Чуйко, в компании действительно наблюдается уменьшение убыточности по договорам страхования жизни, в первую очередь по причине снижения числа смертей, вызванных коронавирусной инфекцией. Другие опрошенные страховщики оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Эксперты же полагают, что в целом по рынку убыточность страхования жизни снижалась за счет роста кредитного страхования, где уровень выплат ниже. По данным ВСС, кредитное страхование жизни выросло год к году на 139%, до 107 млрд руб. Инвестиционное страхование жизни достигло объема 80 млрд руб., показав рост на 55%, накопительное страхование жизни — на 27%, до 149 млрд руб. Вместе с тем нетто-приток средств (премии за вычетом выплат) по инвестиционно-накопительным видам оставался относительно низким — на уровне около 22 млрд руб. по всем компаниям за полугодие, тогда как в прошлом году — 29 млрд руб., следует из данных ВСС.

Страховщики отмечают, что кредитное страхование продолжит расти, но медленнее. По оценкам вице-президента ВСС Виктора Дубровина, по итогам текущего года кредитное страхование сохранит 100-процентный рост, а в 2024 году рост окажется на уровне 20–30%. Учитывая, что такое страхование непосредственно связано с объемом кредитования, которое под воздействием ряда факторов будет расти, но в меньшем темпе, то и кредитное страхование будет расти, поясняет господин Дубровин, отмечая, что доля ипотечного страхования в страховании жизни имеет незначительный объем.

За счет платежей по кредитам, выданным в прошлые годы, ипотечное страхование более устойчиво и менее колеблется в зависимости от новых выдач кредитов, тогда как в потребительском кредитовании без новых выдач нет и страхования, зависимость полная, поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

По данным Банка России, за шесть месяцев 2023 года годовой темп роста розничного кредитного портфеля превысил 17%, к концу 2023 года этот показатель снизится до 12–15%, оценивает независимый эксперт Андрей Бархота. Этому будут способствовать ужесточение регулирования ссуд закредитованным клиентам и нестандартным заемщикам по залоговым кредитам, а также рост процентных ставок, оценивает он.

Помимо этого, скажется состояние розничного портфеля, сгенерированного в 2022 году, считает господин Бархота. По его словам, реструктурированные кредиты, а также ссуды, отправленные на кредитные каникулы, банки будут рассматривать как потенциально проблемные.

Замедление темпов роста ипотечного кредитования неизбежно, хотя «оно не будет столь драматичным», считают эксперты. В частности, к ужесточению регуляторики крупнейшие кредиторы уже адаптировались, масштабируются гибриды льготных программ от государства и от застройщика, рост процентных ставок частично нивелируется возможностью рефинансирования ипотеки, говорит Андрей Бархота. Доля ипотечного страхования, добавляет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, скорее всего, будет примерно на том же уровне или немного уменьшится, если рост ипотечного кредитования будет ниже или тем более сократится из-за роста ставок по классическим программам.

Юлия Пославская