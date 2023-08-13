«Зенит» обыграл воронежский «Факел» в четвертом туре РПЛ

Ожидаемой победой петербургского «Зенита» завершилась встреча 4-го тура Российской футбольной премьер-лиги на стадионе «Газпром-Арена» против воронежского «Факела». Неожиданным оказался лишь довольно скромный счет матча — хозяева поля обыграли гостей 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Забитыми мячами в игре отметились нападающие петербуржцев Иван Сергеев (16-я минута) и Густаво Мантуан (90-я). В целом «Зенит» имел внушительное преимущество и создал еще несколько голевых моментов, однако увеличить счет до крупного так и не сумел.

После этой встречи сине-бело-голубые поднялись на 6-ю строчку в турнирной таблице чемпионата страны. «Факел» замыкает ее, имея на счету ноль очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 20 августа в Москве против своего извечного соперника — столичного «Спартака».

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