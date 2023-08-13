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Коммерсантъ FM
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В ОАЭ опровергли факт поставок оружия сторонам военного конфликта в Судане

Пресс-служба МИД ОАЭ сообщила, что страна не поставляет оружие и боеприпасы ни одной из сторон военного конфликта в Судане (Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирвания).

«ОАЭ не поставляли оружие и боеприпасы какой-либо из воюющих сторон в Судане с момента начала конфликта в апреле 2023 года»,— сообщили в МИД ОАЭ. Пресс-секретарь МИД ОАЭ Афра аль-Хамели отметил, что его страна не занимает ни одну из сторон в этом конфликте и призывает к уважению суверенитета Судана.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица Уганды сообщало, что в самолете с гуманитарной помощью для суданских беженцев, прибывшем в Уганду из ОАЭ, были оружие и боеприпасы. По словам чиновников Уганды, вооружения тайно перевозили в Судан.

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался 15 апреля 2023 года. Сначала стороны пытались договориться, для этого их представители встречались в Саудовской Аравии. Однако в конце июля переговоры прекратились. На прошлой неделе Силы быстрого реагирования заявили, что полностью контролируют провинцию Центральный Дарфур.

По данным Международной организации ООН по миграции, из-за военного конфликта в Судане более 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Еще 926 тыс. покинули страну.

Анастасия Ларина

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