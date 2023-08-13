В Каменске-Уральском автомобиль сбил ребенка-велосипедиста

Автомобиль Chevrolet в Каменске-Уральском на регулируемом перекрестке улиц Калинина-Шестакова сбил ребенка, ехавшего на велосипеде, сообщила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло 12 августа в 15:00. 14-летний велосипедист не спешился и пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора, уточнили в пресс-службе. Юноша получил травмы и был доставлен в городскую больницу Каменска-Уральского. Велосипед и автомобиль имеют повреждения.

Автоводитель пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что он ехал со скоростью около 50 км/ч на зеленый сигнал светофора. На перекрестке внезапно с правой стороны на красный свет выехал велосипедист. Водитель попытался экстренно затормозить, но избежать ДТП не удалось из-за маленького расстояния между участниками аварии.

По информации ГИБДД, удар пришелся в переднюю правую часть авто и левую боковую часть велосипедиста. После ДТП водитель позвонил по номеру 112 и начал помогать пострадавшему. Мальчик объяснил свой выезд на перекресток тем, что не увидел машин после того, как посмотрел по сторонам.

Александр Стародумов

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте