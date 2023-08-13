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Пятилетний пассажир скутера погиб в ДТП в станице Старощербиновской

В станице Старощербиносвкой Краснодарского края сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб пятилетний ребенок.

По данным пресс-службы Госавтоиспекции Кубани, предварительно установлено, что 22-летний водитель скутера Racer допустил столкновение с кроссовером Toyota Rav4, нарушив правила проезда перекрестка.

«В результате столкновения скутер отбросило на полосу проезжей части, по которой во встречном направлении двигался автомобиль Ford Focus. В результате происшествия несовершеннолетний пассажир скутера погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи», — говорится в сводке ГИБДД .

Уточняется, что водитель мототехники приходился отчимом погибшему мальчику. Он управлял скутером без прав, перевозка ребенка осуществлялась без шлема и и специальной защитной экипировки.

Наталья Решетняк

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