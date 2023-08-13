Манчини ушел с поста главного тренера сборной Италии по футболу

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини отправлен в отставку. Об этом сообщила пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC). Нового тренера представят в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

«Федерация футбола Италии сообщает, что приняла к сведению заявление об отставке Роберто Манчини с поста тренера сборной Италии, полученное вчера поздно вечером»,— говорится в сообщении на сайте федерации.

Возможная причина отставки Манчини — третье место сборной в отборочной группе Евро-2024. Сборная Италии уступила Украине и Англии. При этом у команды есть еще две игры в запасе. Кроме того, сборная Италии не смогла отобраться на чемпионат мира в Катаре 2022 года: она проиграла в стыковом матче против Северной Македонии со счетом 0:1.

Роберто Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под его руководством в 2020-м сборная выиграла чемпионат Европы впервые с 1968 года. Под его началом итальянская команда дважды становилась бронзовым призером Лиги наций (2021, 2023). В отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года сборная Италии в двух матчах один раз победила и один раз потерпела поражение.

В качестве игрока Роберто Манчини выступал за итальянские клубы «Болонья», «Сампдория», «Лацио» и за английский «Лестер». Он также играл за сборную Италии и успел стать бронзовым призером чемпионата мира 1990 года и чемпионата Европы 1988-го.

58-летний Роберто Манчини был главным тренером итальянских клубов «Фиорентина», «Лацио», «Интер», английского «Манчестер Сити», турецкого «Галатасарая» и петербургского «Зенита». Под его руководством «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, «Интер» — трижды выигрывал чемпионат и дважды — Кубок Италии.

Анастасия Ларина