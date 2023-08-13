Еще один мужчина утонул в Удмуртии

12 августа в Шарканском районе утонул мужчина 1972 года рождения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, происшествие случилось около 22:20 на акватории пруда в 1 км от деревни Нижнее Корякина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Очевидцы рассказали, что к отдыхающей компании присоединился мужчина из соседней деревни. Позднее он зашел в пруд искупаться и пропал. Местные жители взяли лодку и привязали к ней веревку с крюком на конце. Таким образом пропавшего мужчину нашли и подняли со дна водоема.