Пристань на «Острове фортов» в Кронштадте перекрывали из-за подозрительного предмета

В воскресенье, 13 августа, в Кронштадте из-за подозрительного предмета временно перекрывали пристань у «Острова фортов». О происшествии сообщил телеканал 78.ru.

Какое-то время приехавших на остров пассажиров не выпускали с «Метеора» к форту «Петр I». Прибывшие на место взрывотехники установили, что в обнаруженном пакете якобы находится кусок пенопласта с гвоздями.

Позднее «Фонтанка» со ссылкой на правоохранительные органы сообщила, что в пакете, найденном в воде у пристани, ничего вредоносного не было.

Очевидцы уточняют, что в настоящий момент все ограничения сняты, движение по дороге от «Острова фортов» до Кронштадта открыто.

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