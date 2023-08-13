Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В двух деревнях Можгинского района завершили плановый ремонт трех улиц

В Можгинском районе закончили ремонт трех улиц, запланированный на текущий год. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, работы проводились в деревне Кватчи на улице Центральной и в деревне Пазял на улицах Суворова и Центральная.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общая протяженность обновленных дорог составила более 1 км. На объектах уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочину и соорудили водоотводные канавы. Также поставили все необходимые дорожные знаки и установили лежачих полицейских.

Работа подрядчика замечаний у приемной комиссии не вызвала. Гарантия на дороги — 5 лет. В следующем году планируется ремонт дорог в Горняке и Большой Кибье.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...