В двух деревнях Можгинского района завершили плановый ремонт трех улиц

В Можгинском районе закончили ремонт трех улиц, запланированный на текущий год. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, работы проводились в деревне Кватчи на улице Центральной и в деревне Пазял на улицах Суворова и Центральная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общая протяженность обновленных дорог составила более 1 км. На объектах уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочину и соорудили водоотводные канавы. Также поставили все необходимые дорожные знаки и установили лежачих полицейских.

Работа подрядчика замечаний у приемной комиссии не вызвала. Гарантия на дороги — 5 лет. В следующем году планируется ремонт дорог в Горняке и Большой Кибье.