Спрос на персонал в строительной сфере в Свердловской области за год вырос на 35%

По данным сайта hh.ru в Свердловской области в январе-июле 2023 года количество вакансий от строительных компаний выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас открыто 16 тыс. вакансий разных специалистов, в том числе требуются программисты, менеджеры по продажам. Больше всего отрасль нуждается в инженерах ПТО, проектировщиках и прорабах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спрос на строительные специальности в Свердловской области в июле 2023 года сразу на 55% превысил показатели аналогичного месяца 2022 года.

Нехватка специалистов в строительной сфере оказала влияние на рост заработных плат. Летом 2022 года средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для строителей составляла 54,6 тыс. руб. В 2023 году — 72,9 тыс. руб. При этом в целом по региону средняя предлагаемая зарплата составляет 46,4 тыс. руб.

Елена Медведева

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