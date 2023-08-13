HR Forum Big Fish пройдет в Екатеринбурге 21-22 сентября

Форум для специалистов сферы работы с персоналом HR Forum Big Fish пройдет в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» 21-22 сентября. В рамках форума будет составлен рейтинг профессиональных кейсов TOP-50 HR. Заявки для участия в нем принимаются до 15 августа.

«Миссия рейтинга заключается в усилении значимости профессии HR. Это возможность для профессионалов, которые создают самые успешные команды для бизнеса, развивают культуру эффективного управления персоналом, готовы экспериментировать и получать результаты»,— пояснила генеральный продюсер рейтинга ТОП-50 HR Надежда Селиванова.

По данным пресс-службы HR-форума, в рейтинге девять номинаций: «Подбор персонала», «Оценка и аттестация персонала», «Развитие и обучение персонала», «Организация, экономика и оплата труда», «Корпоративная социальная политика и ESG-повестка», «Стратегическое управление персоналом», «Кадровый документооборот», «HR-бренд», «Консультирование в области управления персоналом».

Всероссийский HR-форум объединит более 4 тыс. участников из 30 регионов. Перед ними выступит более 100 спикеров.

Александр Стародумов

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