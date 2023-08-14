«Зона» и дискомфорт

В Локарно завершился 76-й Международный кинофестиваль. Приз «Золотой леопард» в главном конкурсе присужден иранскому фильму «Критическая зона» Али Ахмадзаде, специальный приз жюри — румыну Раду Жуде за картину «Не ждите слишком много от конца света». Итоги фестиваля комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ночная сторона Тегерана в «Критической зоне» самым кричащим образом далека от подцензурного благолепия

Фото: Counter Intuitive film Ночная сторона Тегерана в «Критической зоне» самым кричащим образом далека от подцензурного благолепия

Фото: Counter Intuitive film

На самом деле фильм Раду Жуде о конце света был явным художественным лидером конкурса и заслуживал главной награды по всем статьям. На фоне истощения энергии румынской новой волны этот режиссер единственный демонстрирует свежие идеи и поиски нового языка. Его фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» появился пять лет назад и многое предсказал из происходящего в мире сегодня. Два года назад его «Безумное кино для взрослых» на тему секса, интернет-террора и пандемии взорвало Берлинский фестиваль и принесло режиссеру «Золотого медведя».

Новая картина Жуде фиксирует фобии и фрустрации «новой Европы», по существу становящейся колонией богатых стран. Параллельно объектами сарказма выступают многие запретные зоны, огороженные частоколом политкорректности. Жуде, следуя бесстрашной стратегии карикатуристов «Шарли Эбдо», сатирически обыгрывает такие острейшие темы сегодняшнего дня, как национал-популизм, дискриминация цыган и даже перевернувший мир украинский кризис.

Удивляет, что замечательный румынский фильм не был отобран (а явно предлагался) в программу предстоящего Венецианского фестиваля. Но, принимая на сцене в Локарно вторую по значимости награду, Жуде ничуть не выглядел обиженным. Он произнес оду в адрес швейцарцев и заметил, что два режиссера, ставшие для него ролевыми моделями, оба выходцы из этой страны: Жан-Люк Годар и Ален Таннер (первый из них, между прочим, тоже удостоен иронической реплики в фильме).

Что касается главной награды, жюри под началом актера Ламбера Вильсона единогласно присудило ее иранскому фильму «Критическая зона», и это целиком отвечало общему настроению фестиваля, а также его традиции поддержки альтернативного независимого кино из проблемных стран.

Еще в 1997 году тут победил фильм «Зеркало» Джафара Панахи — один из первых сигналов иранского протестного феминизма. В ту пору работал принцип добровольной самоцензуры, принятой местными кинематографистами после кровавой исламской революции: не показывать насилие и другие темные стороны жизни, сосредоточиться на позитивной картине мира. Довольно долго эта стратегия, взятая на вооружение талантливыми людьми, работала и приносила иранскому кино международное признание. Героями тех фильмов чаще всего были дети, кроме того, в них содержалась саморефлексия роли кино в жизни общества. Мастерски снятые, эстетически утонченные, они привлекали своим гуманизмом и в каком-то смысле наследовали имидж советского кино.

Но чем дальше, тем больше кинематограф вступал в конфликт с иранским режимом, сталкивался с цензурными барьерами и репрессиями. Гуманистические картинки в стиле неореализма стали казаться невыносимо фальшивыми. Знаменитый режиссер Мохсен Махмальбаф бежал из страны, Панахи многие годы ограничен в правах и лишен возможности легально работать.

В этом контексте и надо рассматривать картину Ахмадзаде. Она снята без санкции государства, показывает запретную зону — жизнь маргиналов Тегерана, ищущих забвения в наркомании. Само задокументированное камерой существование альтернативной реальности и субкультуры — вызов власти, подавляющей даже намеки на оппозиционное движение. Недаром статья об этой картине в фестивальном журнале называется «Перед революцией» — как киноманифест Бернардо Бертолуччи, снятый в предчувствии 1968 года.

Приз за лучшую режиссуру достался украинке Марине Вроде, представившей фильм «Степное». Актерский «Леопард» бесспорно заслужила гречанка Димитра Влагопулу, темпераментно сыгравшая в картине «Животное». Она разделила его с другой великолепной актрисой — голландкой Рене Саутендейк (фильм «Сладкие сны»). У жюри не хватило наград для таких ярких, экстравагантных опусов, как «Основные истины озера» Лава Диаса и «Янник» Кантена Дюпьё. Но это только свидетельствовало о хорошем уровне конкурса: такой далеко не каждый год собирается в Локарно.

Параллельно здесь проходил второй конкурс — «Режиссеры сегодняшнего дня». В нем тоже были интересные работы, однако на первый план вышел милый, но никак не выдающийся фильм «Мечтаю и умираю» Нельсона Йео (Сингапур—Индонезия). Немолодая женщина, замужем за одноклассником, мечтает об их общем приятеле и видит его в образе человека-амфибии с рыбьим хвостом. Вероятно, политически нагруженные и слишком серьезные фильмы утомили жюри, и незамысловатой картине Йео достались сразу два приза — «Золотой леопард» второго конкурса и награда Swatch за лучший режиссерский дебют.

А приз публики, присуждаемый по итогам гала-показов на Пьяцца-Гранде, увез с собой 87-летний Кен Лоуч за социальную драму «Старый дуб» — об уэльских шахтерах и сирийских беженцах. Даже такой сюжет британский ветеран сумел превратить в увлекательное зрелище. А некоторые зрители среднего возраста вспомнили, как еще лет двадцать пять назад Лоуч пригласил всю многотысячную аудиторию Пьяцца-Гранде на прием в гранд-отель, и молодежь, сидя далеко за полночь на ступеньках парадной лестницы, слушала пророчества гуру-гуманиста о том, что ждет их поколение в XXI веке.