Уровень самообеспечения Прикамья мясом составляет менее 40%

По итогам 2022 года объем произведенной в Пермском крае сельскохозяйственной продукции составил 67,4 млрд руб., что на 4,4% больше, чем годом ранее. Такие данные представила начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Пермьстата Елена Турицына на круглом столе «Перспективы развития агропромышленного комплекса», организованном газетой «Коммерсантъ-Прикамье». Положительная динамика наблюдается третий год подряд. Несмотря на это, полностью обеспечивает себя регион на данный момент лишь двумя категориями сельхозпродукции – картофелем и яйцом. Уровень самообеспечения Прикамья молоком и молочной продукцией составляет 82%, овощами и бахчевыми — 60%, мясом — 37%, фруктами и ягодами — 33%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Участники рынка объяснили низкий уровень продовольственной независимости по большинству категорий тем, что в крае мало посевных площадей. Особенно это касается многолетних трав, необходимых для животноводства. По словам председателя Агропромышленного союза Пермского края, гендиректора агрофирмы «Труд» Владимира Юшкова, посевных площадей многолетников едва хватает для того, чтобы обеспечить дойное поголовье КРС, скот же мясных пород приходится вывозить для доращивания в другие регионы, откуда уже затем в Прикамье поставляется готовая мясная продукция.

Руководитель ГК «Суксунское молоко» Сергей Пестриков пояснил, что на расширение посевных площадей у предприятий, разводящих КРС, зачатую не хватает финансовых ресурсов. Он отметил, что господдержка предприятий невелика, а цены на сырое молоко очень низкие, при этом затраты на топливо и запчасти для сельхозтехники существенно выросли. «При таком дисбалансе вряд ли кто-то готов расширять посевные площади. Средств хватает только на обработку имеющихся земель»,— сказал господин Пестриков.