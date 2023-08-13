В Удмуртии на реке Кама утонул мужчина

На реке Кама возле лодочной станции «Рейд» утонул мужчина 1965 года рождения. Как сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии, происшествие случилось 9 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

По прибытии спасатели извлекли мужчину из воды и приступили к сердечно-легочной реанимации. Скорая помощь также приехала незамедлительно. Однако спасти мужчину не удалось.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причина гибели.

Всего с начала года на водных объектах республики погибло 30 человек, в их числе трое детей.