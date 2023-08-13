В Геленджике в ежегодном заплыве «Морская миля» приняли участие 946 человек

Нынешний заплыв «Морская миля» в Геленджике стал самым массовым за 21-летнюю историю проведения – в нем приняли участие 946 человек из разных городов страны. Об этом сообщается в Telegram-канале главы курорта Алексея Богодистова.

«Абсолютным победителем в старте на двойную морскую милю стал геленджичанин, житель Архипо-Осиповки – Виталий Сороков»,— написал мэр.

Отмечается, что Виталий Сороков и в прошлом году финишировал первым.

В соревнованиях на различные дистанции принимали участие взрослые и дети. Самому младшему зарегистрированному участнику «Морской мили» девять лет, самому опытному – 74 года.

Геленджикская «Морская миля» — ежегодный заплыв, который объединяет любителей и профессионалов по всей стране. Соревнования проходят в Геленджикской бухте, от Толстого мыса до Тонкого.

Наталья Решетняк

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