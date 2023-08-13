Житель Удмуртии предстанет перед судом за убийство по неосторожности односельчанина

В Балезино будут судить мужчину, который из-за обиды нанес своему знакомому тяжкий вред здоровью, впоследствии чего он скончался. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Удмуртии, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

19 апреля 2023 года 39-летний житель Балезино, будучи пьяными, встретился с 31-летним знакомым, чтобы отомстить за обиду. В ходе конфликта обвиняемый ударил односельчанина деревянной скамейкой по голове. Потерпевшего с телесными повреждениями доставили в больницу. Однако, несмотря на оказанную помощь врачей, через десять дней он скончался.

В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено суд.