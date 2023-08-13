Власти Прикамья изъяли у КПРК комплекс бывшей мебельной фабрики

Участок под бывшей мебельной фабрикой по ул. Петропавловской 1а перешел в собственность Пермского края. Такие данные содержатся в сервисе Росреестра. Ранее участок площадью 7,7 тыс. кв. м. принадлежал краевому АО «Корпорация развития Пермского края». Сделка по передаче актива состоялась еще в январе 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Публичная кадастровая карта Фото: Публичная кадастровая карта

Ранее правительство Пермского края утвердило распоряжение об изъятии шести земельных участков и нескольких строений в микрорайоне Разгуляй. Согласно документу, подписанному 20 декабря, изъятие недвижимости в Разгуляе необходимо для комплексного развития территории микрорайона.

В министерстве строительства региона пояснили, что участок по ул. Петропавловской 1а перешел в собственность Управления капитального строительства Пермского края как раз для реализации программы КРТ. Для этого уже определен перечень объектов капитального строительства, которые подлежат сносу — гаражные боксы, здание бывшего стекольного завода. «Силами УКСа будут выполнены работы по демонтажу существующих строений, провести работы планируется в этом году. Дальше на территории планируется проведение проектно-изыскательских работ и последующее благоустройство долины реки Егошихи. Все это реализуется в рамках проекта создания культурно-рекреационного пространства завода Шпагина»,— рассказали в краевом минстрое.

Напомним, в 2022 году краевые власти утвердили решение о комплексном развитии территории (КРТ) в Разгуляе. Речь идет об участке площадью 2,4 га, на нем построят новый оперный театр. Позднее зону КРТ утвердили и для соседней территории в 3,8 га, размещенной между Петропавловским собором и примыкающим к Северной дамбе СНТ №63. Эти земли предназначены для благоустройства.