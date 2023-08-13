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Четырех жителей Алтая задержали за подделку рецептов на сильнодействующие лекарства

В Барнауле (Алтайский край) задержаны четверо жителей, которые изготавливали поддельные бланки рецептов на сильнодействующие лекарства, приобретали препараты и сбывали их наркозависимым. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным ведомства, при задержании у подозреваемых (им от 33 до 52 лет) стражи порядка изъяли медпрепараты, содержащие сильнодействующие вещества, бланки медицинских рецептов и печати.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ), им грозит до восьми лет лишения свободы.

Илья Николаев

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