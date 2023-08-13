В Кольцово задержали рейс в Анталью из-за отсутствия самолета

В воскресенье, 13 августа, в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали регулярный рейс WZ-3061 до Антальи авиакомпании Red Wings по причине отсутствия самолета, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. На нем должны были лететь 410 пассажиров.

На данный момент время вылета сдвинулось с 7:20 до 21:30 13 августа. «Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице "Азимут"»,— пояснили в прокуратуре.

В последний раз по данным радаров маршрут WZ-3061 Екатеринбург – Анталья осуществлялся 11 августа и успешно долетел до Турции. Данных о возвращении рейса в Россию нет.

Александр Стародумов

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