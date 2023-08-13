18-летний студент из Екатеринбурга пытался сбежать на Украину и вступить в РДК

Студент из Екатеринбурга пытался сбежать из России, чтобы воевать на стороне ВСУ, сообщил телеграмм-канал SHOT.

«18-летний Никита поступил в Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) и планировал в дальнейшем работать прокурором. Но год назад парень решил резко изменить свои планы. Он списался в "телеге" с террористами из РДК (Русский добровольческий корпус) и стал проситься к ним в ряды. При этом Никита уверял, что в любой момент готов совершить диверсию, чтобы заслужить расположение экстремистов», — говорится в сообщении.

На допросе молодой человек признался, что готов был вступить в Русский добровольческий корпус. Студент находится под следствием, его обвиняют в государственной измене.

Русский добровольческий корпус (РДК) — был создан в августе 2022 года, является подразделением ВСУ. По данным российских властей, его возглавляет террорист Денис Никитин (Капустин), который участвовал в нападении на Брянскую область.

Елена Медведева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте