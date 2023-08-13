В Петербурге почтили память погибших подводников «Курска»

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге накануне, 12 августа, прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные 23-летию со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

К памятнику погибшим морякам возложили цветы и венки. В мероприятии приняли участие представители администрации Петербурга и обычные граждане, включая родственников подводников с «Курска».

В Петербурге похоронены 32 члена экипажа подводного крейсера, в их числе — командир «Курска», капитан первого ранга Геннадий Лячин. В общей сложности в результате трагедии в Баренцевом море в августе 2000 года погибли 118 моряков.

23 года назад атомный подводный крейсер К-141 «Курск» Северного флота затонул во время учений. Это крупнейшая катастрофа в современной истории российского флота. В 2002 году правительственная комиссия в качестве официальной версии аварии назвала дефект перекисно-водородной торпеды «Кит», который привел к взрыву. Следствие сделало вывод, что виновных в аварии и смерти подводников нет. Официальная версия о браке торпеды вызвала сомнения у экспертов, ее приняли далеко не все семьи моряков.

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