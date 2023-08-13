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Глава СК проконтролирует проверку жалоб на градостроительную политику мэрии Челябинска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход процессуальной проверки по жалобам челябинцев на градостроительную политику мэрии областного центра. Об этом сообщают в центральном аппарате СК.

В ведомстве уточняют, что в комментариях в аккаунте информационного центра СК в социальной сети «ВКонтакте» сообщается о несогласии с ходом установления обстоятельств противоправных действий в сфере градостроительства и землепользования в Челябинске.

«С 2011 года несколько участков, предназначенных для строительства объектов социальной инфраструктуры, переданы в частную собственность, на них построены коммерческие объекты, - говорится в сообщении информационного центра СК. – Кроме того, проходит процедуру публичных слушаний проект схемы зонирования земельных участков, предназначенных для индивидуального жилого строительства. В случае утверждения данного плана ряд частных домовладений будет ликвидирован в целях возведения многоэтажных домов».

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Петру Решетникову представить доклад об обстоятельствах, установленных в ходе проведенных мероприятий, а после окончания проверки – о ее результатах.

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