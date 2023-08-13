В Воткинске начался пожар из-за «разогретых» игрушек в микроволновке

Вечером 12 августа в Воткинске на ул. Солнечной произошел пожар в многоквартирном доме. Причиной послужили игрушки в микроволной печи, которые решили «разогреть» дети, оставленные без присмотра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Выяснилось, что девочки 13 и 4 лет остались дома одни, пока их бабушка решила сходить до магазина. Вернувшись, женщина задержалась во дворе дома с соседями и лишь спустя время заметила, что из окна квартиры идет дым.

К прибытию огнеборцев дети уже были эвакуированы, никто из них не пострадал. Площадь возгорания составила 5 кв м.