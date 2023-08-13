465 л молока неизвестного происхождения реализовала компания в Удмуртии

В Удмуртии обнаружен оборот молочной продукции без ветеринарных сопроводительных документов ИП Гуляевым Д.П. Свою деятельность по производству молока он осуществлял в Сарапульском районе, на продажу продукцию направлял в розничные магазины республики. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ходе мониторинга системы «Меркурий» управлением выявлено, что 19 июля сотрудник предпринимателя оформил акт инвентаризации на 465,3 л питьевого пастеризованного молока с мдж 2,5% и 3,2%, производства ООО «Кукуевский молочный комбинат». Ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали, из-за чего невозможно было обеспечить его прослеживаемость и подтвердить безопасность.

Предпринимателю направлено предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства, а также на 20 дней приостановлена регистрация в ФГИС «Меркурий».