Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Ленинском районе

Сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего подозреваемого в стрельбе, произошедшей в одном из дворов в Ленинском районе. Он сообщил полицейским, что в 18-летнего знакомого стрелял из-за конфликта «на фоне внезапно возникшей неприязни» из самозарядного устройства.

В отношении нарушителя составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП. Она предусматривает штраф до 1 тыс. руб. или арест до 15 суток.

Инцидент, произошедший 11 августа, зафиксировала камера домофона. На видео можно увидеть, что двое неизвестных в масках подошли к сидящему во дворе молодому человеку и начинают стрелять в него.