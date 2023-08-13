Раки расползлись по трассе в Геленджике после ДТП

Десятки раков расползлись по объездной дороге Геленджика после опрокидывания перевозившего их грузовика. Как пишет газета «Прибой», авария произошла 12 августа, второй участник ДТП — трактор с ковшом.

«Предположительно, есть пострадавший – водитель грузового автомобиля», — информирует издание.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

В начале июля под Горячим Ключом на трассе опрокинулась фура с нектаринами. По предварительной информации, у большегруза на трассе в районе Горячего Ключа в процессе движения лопнуло колесо, и 51-летний водитель не справился с управлением.

Наталья Решетняк

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