В Краснодаре после 10 лет реконструкции открыли стадион «Динамо»

В Краснодаре после более десяти лет реконструкции торжественно открыли стадион «Динамо» на улице Красной. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на стадионе созданы условия для занятий 15 видами спорта, включая легкую атлетику, художественную гимнастику, волейбол, футбол и теннис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«На протяжении десятилетий стадион был любимым местом горожан, центром спортивной жизни края. Здесь тренировались и состязались сильнейшие атлеты страны, оттачивали свое мастерство наши олимпийские чемпионы – легкоатлетки Людмила Брагина и Людмила Чернова, пятиборец Евгений Липеев»,— прокомментировал господин Кондратьев.

Глава Краснодара Евгений Наумов рассказал, что в ходе реконструкции обновили абсолютно все — от трибун до футбольного поля. «Получилось современно и масштабно», — отметил мэр.

Обновленный комплекс оснащен трибуной на 3,5 тыс. мест, открытыми спортивными полями с зонами разминки, теннисными кортами, секторами легкой атлетики и двумя полями для мини-футбола. В здании «Динамо» расположены залы для бокса и силовых тренировок, борьбы, игры в волейбол и гимнастики.

Стадион был закрыт на реконструкцию в 2007 году. Работы начались в 2012 году, приостановились в 2016-м. Спортивный объект был построен в 1932 году и до Великой Отечественной войны был самым крупным стадионом на Северном Кавказе. Вместимость арены «Динамо» достигала 6 тыс. зрителей. После войны стадион был разрушен. В 1951 году после завершения реконструкции вместимость «Динамо» составляла 11 тыс. человек.

Стоимость реконструкции оценивается более 2 млрд руб.

Наталья Решетняк

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