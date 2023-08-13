В Кузбассе туристам, сплавлявшимся по реке, потребовалась помощь спасателей

Спасатели пришли на помощь туристам, сплавлявшимся на катамаранах по Томи в Кемеровской области. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Кузбасса.

По данным спасательного ведомства, группа туристов из Кемеровской области, насчитывающая 6 взрослых и 3 детей, проигнорировала предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях и отправились на сплав по Томи. В самом начале пути оба катамарана с туристами стало сносить сильным ветром. Одна из девушек упала в реку. Путникам удалось ее спасти и добраться до берега, после чего они вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС совместно с транспортными полицейскими переправили туристов их плавсредства до ближайшего населенного пункта.

Илья Николаев