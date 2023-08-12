В праздновании Дня строителя в Екатеринбурге приняли участие более 60 тысяч человек

Более 60 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня строителя в Екатеринбурге. Среди них губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он высоко оценил вклад представителей сферы строительства в развитие региона.
День строителя в Екатеринбурге
Фото: Пресс-служба оргкомитета Дня строителя
«Гильдия строителей Урала организовала очень интересное мероприятие, а самое главное — такой формат популяризирует профессию строителя. Посмотрите вокруг: как меняются наши города, в частности Екатеринбург. Безусловно, без труда наших строителей это было бы невозможно»,— сказал губернатор со сцены.
В рамках Дня строителя была представлена выставка строительной техники: 130 машин, в том числе экскаваторы-погрузчики, снегоболотоход, роторная буровая установка на гусеничном шасси, бульдозеры и тягачи. Зрители увидели шоу танцующих экскаваторов. Для операторов экскаваторов провели конкурс «Кубок Золотого ковша».
«Сегодня мы чествуем работников строительной отрасли: штукатуров, маляров, каменщиков, мастеров и прорабов. Вы создаете комфортные условия для жизни, формируете современный облик городов, даете кров людям. Сегодняшний праздник открывает Фестивальную неделю, посвященную 300-летию Екатеринбурга»,— отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
День Строителя завершился концертом группы Reflex, выступлением Леонида Агутина и праздничным салютом.