Прокурор Прикамья оценил уровень взаимодействия с властями региона как «конструктивный»

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров в интервью «Ъ-Прикамье» рассказал о взаимодействии надзорного органа с региональными и муниципальными властями. По словам господина Бухтоярова, органы прокуратуры проводят свою экспертизу всех нормативно-правовых актов, которые принимаются на уровне региона и муниципалитетов. Как правило, власти учитывают позицию прокуроров, но так получается не всегда. Так, несовпадение взглядов на проект концессионного отношения по строительству онкоцентра привело к судебным разбирательствам. «Никаких натянутых и эмоциональных отношений у нас нет. Все вопросы, как правило, решаются в рабочем порядке. Да, исключения есть, но даже родственники иногда не находят согласия»,— считает Павел Бухтояров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ