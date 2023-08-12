В Перми прошел митинг в поддержку спецоперации

Сегодня в Перми у мемориала Добровольческому танковому корпусу прошел митинг в поддержку СВО. Как сообщает телеграм-канал «Прикамские витязи», его провели бойцы ЧВК «Вагнер». Акция проходила под девизом «Мы едины». В ней приняли участие сами бойцы «Вагнера», десантники и пограничники, которые «выступили за единение всех защитников Отечества и наметили планы, и точки взаимодействия для дальнейшего сотрудничества». Судя по фотографиям, опубликованным телеграм-каналом, митинг собрал около 50 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Прикамские витязи» Фото: «Прикамские витязи»

Информация о готовящемся митинге появилась 10 августа в группе «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что организатором мероприятия выступает региональное представительство группы «Вагнер». Акция была согласована с администрацией Перми. В управлении мэрии по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям изданию «ФедералПресс» уточнили, что уведомление о митинге было подано частным лицом.