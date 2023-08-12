В Тюмени перезахоронили останки купца и мецената Андрея Текутьева

Останки купца и мецената Андрея Текутьева и его жены Евдокии перезахоронили в Спасской церкви в Тюмени, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

«Сегодня слова благодарности звучат в адрес Андрея Ивановича Текутьева, его супруги и, конечно, тех людей, которые стремятся подражать этому примеру и творить благо для города Тюмени и для ближних наши. Божье благословение да пребудет с нашим городом!»,— сказал на церемонии митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Напомним, что в мае 2020 года при проведении реставрационных работ Спасской церкви были обнаружены останки Андрея Текутьева. Подлинность останков подтвердили в Российской академии наук (РАН).

Андрей Текутьев родился в 1839 году. Он построил в Тюмени каменный театр и больницу, открыл городскую библиотеку. В 1899 году он занял должность главы города и занимал эту должность 12 лет. В 1906 году он получил звание почетного гражданина Тюмени за благотворительную деятельность.

Елена Медведева

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