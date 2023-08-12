В Петербурге арестован гражданин Узбекистана по делу о попытке поджога военкомата

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 24-летнего гражданина Узбекистана Давронбека Юлдошева, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Он подозревается в попытке поджога военкомата на Большой Монетной улице.

В Петербурге у господина Юлдошева был оформлен патент на работу по специальности «подсобный рабочий». По данным источника РАПСИ в правоохранительных органах, мужчина познакомился в Telegram-канале интим-услуг с девушкой, и начал с ней переписываться. По словам источника, под аккаунтом девушки скрывался сотрудник спецслужбы Украины. Он уговорил господина Юлдошева поджечь военкомат.

По данным «Фонтанки», в телефоне гражданина Узбекистана была интимная переписка с девушкой. Мужчина заплатил и уже рассчитывал на встречу, но тогда его собеседница пожаловалась на жадность сутенера и попросила разобраться с ним у военкомата. Молодой человек успел сделать пару снимков у здания.

Вечером 10 августа Давронбека Юлдошева задержали у военкомата с бутылкой бензина в рюкзаке. Его подозревают в подготовке теракта в составе организованной группы (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Он арестован до 9 октября.

Анастасия Ларина