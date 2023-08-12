В Удмуртии за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог будут судить бывшего инспектора УФСИН

В Селтинском районе бывший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Мужчина занимал должность старшего инспектора и отслеживал исполнение осужденными наказания в виде обязательных работ. В период с сентября по декабрь 2021 года и с января по февраль 2022 года он, чтобы улучшить показатели своей работы, указывал в официальных документах заведомо ложные сведения об исполнении осужденными наказания, без его фактического исполнения.

В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.