Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог будут судить бывшего инспектора УФСИН

В Селтинском районе бывший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Мужчина занимал должность старшего инспектора и отслеживал исполнение осужденными наказания в виде обязательных работ. В период с сентября по декабрь 2021 года и с января по февраль 2022 года он, чтобы улучшить показатели своей работы, указывал в официальных документах заведомо ложные сведения об исполнении осужденными наказания, без его фактического исполнения.

В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...